Порошенко по телефону поговорил с премьер-министром Японии, который встретится с Путиным

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко поблагодарил премьер-министра Японии за неизменную поддержку Японией территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе в рамках председательства страны в «Большой семерке».

Порошенко отметил отсутствие прогресса на Донбассе из-за продолжения поставок Россией тяжелого вооружения на оккупированные территории и продолжения обстрелов со стороны российских боевиков.

Также лидеры двух государств отдельно осудили нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма и договорились координировать позиции в рамках международных организаций, в том числе ООН.

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Кроме того Порошенко приветствовал также позицию Японии в вопросе сохранения политики международных санкций против страны-агрессора. В этом контексте Синдзо Абэ подчеркнул важность выполнения Минских договоренностей.

Лидеры Украины и Японии обсудили приоритетные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Премьер Абэ поддержал проводимые Украиной реформы, и в этом контексте отметил лидерство Президента Украины.

Собеседники согласились, что проведение в 2017 году Года Японии в Украине будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних связей, в том числе межчеловеческих контактов.

Также премьер-министр проинформировал главу Украинского государства о визите президента России в Японию, который состоится 15-16 декабря.