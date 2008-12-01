Рогозин: Украине грозит распад, если она вступит в НАТО

Украине грозит распад, если она вступит в НАТО, заявил постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин в интервью Британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

В предстоящий вторник в Брюсселе пройдет заседание глав МИД стран Североатлантического альянса, где, в числе прочих вопросов, будет обсуждаться возможность присоединения Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО.

По словам Рогозина, если украинское руководство форсирует вступление Украины в НАТО, это спровоцирует "тотальный политический кризис в стране", которая уже несколько месяцев и так страдает от очередного внутреннего противостояния между противоборствующими политическими силами.

"По сравнению с этим, нынешняя нестабильность покажется мыльной оперой. В широком смысле слова, существует реальная угроза распада украинского государства", - заявил российский дипломат.

Он добавил, что Россия продолжает опасаться приближения НАТО к своим границам.

"Когда этот враждебный политический блок приближается к нашим границам, это в высшей степени тревожный сигнал", - сказал Рогозин.

Согласно расшифровке интервью, распространенной Би-би-си, российский постпред не постеснялся сравнить политиков стран НАТО с собаками.

"К сожалению, многие натовские политики смотрят на мир, я извиняюсь, как собаки. Собаки видят мир не в цвете, а черно-белым. Для нас НАТО - это враждебный политический блок, потому что вступление в НАТО для нас закрыто - они никогда нас туда не пригласят", - отметил Рогозин.

РИА Новости