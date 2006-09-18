Социалисты отстаивают единого кандидата от СПУ, КПУ, БЮТ и Нашей Украины

Социалистическая партия, Компартия, БЮТ и «Наша Украина» могут выдвинуть единую кандидатуру на должность городского председателя Кировограда, повторные выборы которого состоятся 26 ноября 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины, первый секретарь Кировоградского обкома СПУ Николай САДОВЫЙ.

По его словам, такой вариант вполне реален, уже ведутся переговоры с представителями упомянутых партий.

«Я являюсь сторонником такой кандидатуры. Это должен быть человек с незапятнанной репутацией, который не будет представлять интересы определенных финансовых кланов», - отметил Н.САДОВЫЙ.

Он также сообщил, что имел разговор с народным депутатом от Партии регионов, председателем Кировоградской областной организации партии Степаном ЦАПЮКОМ.

«Он еще не готов назвать кандидатуру, но я понял, что этот человек будет представлять группу Игоря ШАРОВА (имя народного депутат прошлого созыва связано с фальсификацией выборов Президента Украины 2004 году в ТИО №100 - УНИАН). Поэтому социалисты не смогут его поддержать», отметил Н.САДОВЫЙ.

Он отметил, что в случае несогласования единой кандидатуры, социалисты готовы представить свою.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2006 года Верховная Рада пакетным голосованием приняла законопроект о выборах городских председателей Кировограда, Полтавы и Чернигова. Выборы состоятся 26 ноября.

Предыдущий городской председатель Кировограда, руководитель областного избирательного штаба БЮТ Валерий КАЛЬЧЕНКО сложил свои полномочия, отдав преимущество работе в парламенте. Он прошел в новый состав Верховной Рады Украины, баллотируясь под №28 в избирательном списке Блока Юлии ТИМОШЕНКО.

26 марта 2006 года за него проголосовали 40,5 тыс. избирателей (всего участие в выборах приняли 118,6 тыс. жителей города).