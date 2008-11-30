Балога: мы все понимаем, что ПДЧ в декабре Украина не получит

Председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА уверен, что в этом году Украина не получит одобрительного решения относительно своего присоединения к ПДЧ в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

«Я считаю, что этот вопрос снят из повестки дня и мы все понимаем, что присоединения в ПДЧ Украины не будет», - сказал В.БАЛОГА.

Он объяснил это тем, что по этому вопросу нет консенсуса главных игроков этой организации. В то же время, по мнению В.БАЛОГИ, негативный результат не только в отсутствии консенсуса ряда стран. «Ответ лежит не в этих странах, ответ лежит не в этой военной и политической организации, ответ в нас самих», - сказал он.

В.БАЛОГА отметил, что присоединение Украины до ПДЧ является тем вопросом, который разъединяет общество. При этом руководитель Секретариата Президента подчеркнул, что Украина должна «верить в это, не покладая рук, что в ближайшее время вопрос присоединения к НАТО будет решен положительно».