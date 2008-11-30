В Мукачево выборы проходят без энтузиазма

В закарпатском городе Мукачево, где сегодня проходят выборы городского председателя, состоянием на 17:00 явка избирателей не превышает 19 %.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь ВМОО «Учредительство региональных инициатив» (УРИ) Марьяна САВИЦКАЯ.

По ее словам, участки открылись вовремя. К сожалению, явка достаточно низкая, утром она не превышала 7-8 процентов, но были надежды, что после полудня избиратели активизируются.

«Были надежды, что по окончании службы в церквях избиратели активнее будут приходить на участки, однако теперь мы этого не наблюдаем», - отметила М.САВИЦКАЯ.

Она допустила, если такие тенденции сохранятся и в дальнейшем, то явка может и не превысить 30 процентов.

Пресс-секретарь ВМОО УРИ также сообщила, что среди избирателей наблюдается очень мало молодежи, преимущественно приходят люди в возрасте после 35 лет.

Выборы проходят без явных нарушений. «Мы не наблюдаем ничего такого, как в других регионах. Были зафиксированы разве что такие нарушения, когда супруги вместе заходили в кабинку голосовать, или же, когда кто-то помогал человеку с плохим зрением», - сообщила М.САВИЦКАЯ.

Справка УНИАН. ВМОО «Учредительство региональных инициатив» проводит наблюдение за процессом голосования на выборах мэра Мукачево.

По результатам опроса, который УРИ провел за две недели до выборов, наибольшее количество голосов мукачевцы готовы были отдать за Золтана ЛЕНДЬЕЛА (35%), который до сих пор выполнял обязанности городского председателя Мукачево. Василий ШВАРДАК получил 8% голосов участников опроса, за Владимира ГУМЕНЮКА, Сергея ИЛЬТЯ, Александра КОЦУРА, Алексея ФОЗЕКОША и Ольгу ФЕНЧАК готовы были отдать свои голоса по 2-3 процента мукачевцев.