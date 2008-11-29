Кириленко продолжит руководить "Нашей Украиной"

Вячеслав КИРИЛЕНКО фактически будет руководить партией «Народный Союз Наша Украина», несмотря на избрание председателем партии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам делегат съезда партии, народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

Он напомнил, что именно В.КИРИЛЕНКО предложил избрать председателем партии В.ЮЩЕНКО, и отметил, что решение о структуре руководящих органов «Нашей Украины» будет приниматься на следующем этапе съезда партии, который, по его прогнозам, состоится вскоре.

А.ПАРУБИЙ отметил, что В.КИРИЛЕНКО будет избран или заместителем председателя партии, или председателем совета партии.

«Президент Украины в своем выступлении отмечал, что в дальнейшем фактическое руководство партией будет осуществляться В.КИРИЛЕНКО, а собственно его роль (В.ЮЩЕНКО) будет, скорее, как идейного лидера партии. Он отметил, что только так должна быть построена техническая работа – В.КИРИЛЕНКО должен быть фактическим, ежедневным менеджером, управленцем партии», - процитировал главу государства А.ПАРУБИЙ.

Комментируя вопрос, почему было принято решение избрать председателем партии Президента Украины, А.ПАРУБИЙ сказал, что для НСНУ был очень важным момент четкой идентификации принадлежности к партии В.ЮЩЕНКО.

«К сожалению, в последний период некоторые политические силы стали спекулировать по поводу того, кого поддерживает В.ЮЩЕНКО, с кем он в действительности работает, и для «Нашей Украины» было очень важно дать этот ответ», - сказал депутат, отметив, что теперь, когда Президент дал согласие непосредственно возглавить партию, все подобные спекуляции должны отойти.

«Обществу подан четкий знак, что «Наша Украина» является партией Президента, и Президент возглавляет только одну партию в этом государстве, и, соответственно, мы являемся командой Президента», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Кроме того, он сообщил, что в ходе следующего этапа съезда состоится серьезная реорганизация руководящих органов партии. В частности, совет партии будет существенно сокращен.

Также А.ПАРУБИЙ отметил, что сегодня в совете партии присутствует очень много людей, которые фактически отошли от самой партии.