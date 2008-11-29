Червоненко требует от НСНУ разобраться с Васюником

Экс-председатель Национального агентства по подготовке к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО намерен приостановить свое членство в «Народном Союзе Наша Украина», требуя, чтобы партия дала оценку действиям его однопартийца, вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА по ликвидации Нацагентства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед началом съезда НСНУ.

Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что, принимая решение о ликвидации Нацагентства, вице-премьер ВАСЮНИК не провел никаких консультаций, не посоветовался со своими однопартийцами. «Я хочу, чтобы партия дала оценку его действиям», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, до 19 ноября Е.ЧЕРВОНЕНКО возглавлял созданное в августе 2007 года Нацагентство по вопросам подготовки к проведению в Украине финала Евро-2012.

19 ноября Кабинет Министров принял решение о ликвидации Нацагентства и создал соответствующее Координационное бюро в составе Секретариата правительства, которое возглавил Илья ШЕВЛЯК.