Съезд НСНУ рассмотрит две резолюции: о своей роли и о кризисе

Один из лидеров партии «Народный Союз Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ убежден, что сегодняшний съезд НСНУ переизберет лидером партии Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом очередного этапа съезда партии сегодня в Киеве.

По его словам, сегодня на съезде будет рассмотрен вопрос избрания руководящих органов партии. «Я глубоко убежден, что снова будет избран председателем партии КИРИЛЕНКО», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он также отметил, что впервые за историю деятельности украинских партий председатель партии «Народный Союз Наша Украина» В.КИРИЛЕНКО перед этим съездом подготовил отчет о своей деятельности в должности председателя партии.

Р.ЗВАРИЧ также сообщил, что делегаты съезда должны рассмотреть две резолюции.

По его словам, первая из них касается общеполитической ситуации в Украине и виденья роли партии в украинской политике, а вторая резолюция касается путей выхода Украины из экономического кризиса.

На вопрос журналистов, будут ли делегаты съезда рассматривать ситуацию, сложившуюся в Верховной Раде, и варианты формирования парламентской коалиции, Р.ЗВАРИЧ ответил, что уже неоднократно партия заявляла о невозможности создания коалиции с Партией регионов и коммунистами.

Он отметил, что, скорее всего, делегаты съезда не будут принимать каких-либо решений по этому поводу.