Кинах о кризисе, социальных последствиях и эффективных действиях

Народный депутат Украины (фракция ПР), президент УСПП Анатолий КИНАХ подчеркивает, что сегодня абсолютно очевидно, что финансово-экономический кризис распространяется и на социальную сферу, а потому методы борьбы с ним должны быть более эффективными и более качественными.

Об этом говорится в комментарии А.КИНАХА, переданном УНИАН.

Депутат заметил, что в последнее время задолженность по выплате зарплаты возросла на 23% и превысила 1 млрд. грн., реальная зарплата в октябре уменьшилась на 1,7%. В то же время участились случаи работы неполную неделю, перевода на другую, менее оплачиваемую работу, а местами и сокращений. Также, по информации депутата, имеют место срывы выплат пенсий.

«Безусловно, людей не нужно запугивать будущими трудностями, но социальные последствия требуют намного более быстрых и эффективных действий. Нужно немедленно утвердить изменения к бюджету-2008, ввести в законодательное русло процесс подготовки и принятия бюджета на следующий год, скорректировать валютно-курсовую политику, принять пакет антикризисных законов, предотвратить угрозы снижения платежеспособности населения и падения уровня жизни», - отмечает А.КИНАХ.

По его словам, власть должна объединить усилия ради эффективных антикризисных действий, чтобы не допустить ухудшения ситуации в социальной сфере, не довести ее до общественных потрясений.