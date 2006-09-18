Бокий: Наша Украина капризничает из-за должностей, а не принципов

Представители антикризисной коалиции обратятся к руководству «Нашей Украины» с сообщением о готовности дальнейших переговоров о создании широкой коалиции.

Об этом сказал в интервью журналистам член фракции СПУ, который принимал участие в заседании координационного совета парламентско-правительственной коалиции Иван БОКИЙ.

По его словам, сегодня принято решение относительно целесообразности такого обращения. По словам И.БОКОГО, это является подтверждением того, что «мы готовы к дальнейшим переговорам». И.БОКИЙ отметил, что нет препятствий для переговорного процесса, но если «Наша Украина» «хочет и дальше капризничать, так пусть капризничает».

По его словам, заявления представителей «Нашей Украины» о том, что они настаивают на сохранении определенных принципов, которые должны быть закреплены в документах, не всегда отвечают действительности. «Принципы принципами. Но потом возникают фамилии или должности», на которые претендует фракция «Наша Украина», - отметил И.БОКИЙ.

По его словам, «просто идет набивание себе цены». И.БОКИЙ подчеркнул, что координатор парламентской коалиции Раиса БОГАТЫРЕВА обратится к руководству «Нашей Украины» о готовности антикризисной коалиции к продолжению переговорного процесса по созданию широкой коалиции.