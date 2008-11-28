У Тимошенко ждут очередного кредита - $500 миллионов

Совет директоров Всемирного банка планирует одобрить решение о выделении Украине 500 млн. долларов 23 декабря. Эта сумма является третьим траншем ВБ на политику развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ после встречи с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ.

В свою очередь на пресс-конференции Ш.КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет.

«Надеюсь, что Совет директоров банка примет решение до Рождества», - отметил он.

Ш.КАЦУ также уточнил, что средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета Украины.

Также стороны отметили, что работа Украины со Всемирным банком идет плодотворно, в частности это заключается в возможной будущей поддержке банковского сектора, а также выделении средств на реконструкцию автодороги Киев-Харьков, а также на развитие транспортной инфраструктуры, в частности железных дорог. Планируются также инвестиции в модернизацию энергетического сектора.

Напомним, что ранее директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР, говоря о предоставлении третьего транша кредита на политику развития, отмечал, что к ключевым реформам, для поддержки которых будут предоставлены средства, в частности относятся повышение тарифов на коммунальные услуги, что обеспечит стабильную базу для предоставления этих услуг благодаря уменьшению финансовых расходов; усиление прозрачности в финансовом и корпоративном секторах – в том числе, благодаря новому закону об акционерных обществах и пересмотру законодательства о госзакупках.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина подписала с Всемирным банком соглашение о выделении кредита в размере 3 млрд. грн. на 30 лет для покрытия дефицита Госбюджета.

«Сегодня подписано соглашение с Всемирным банком на привлечение на 30 лет 3 млрд. грн. для покрытия планового дефицита бюджета и это самое лучшее заимствование из тех, которые брали правительства для покрытия дефицита госбюджета, поскольку стоимость этих денег до 5% годовых и на 30 лет», - сказала она.

Премьер отметила, что таким образом можно считать, что дефицит Госбюджета «закрывается нормально» и сотрудничество с Всемирным банком идет успешно.

«Это стабилизирует бюджетную политику, стабилизирует финансирование расходов бюджета и дает возможность выполнить ту часть закона о бюджете, которая предусматривает покрытие дефицита и финансирование за счет этого расходов», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что условием предоставления кредита было принятие закона о госзакупках.

Напомним, 13 ноября директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в ходе встречи с премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО заявил, что ВБ готов активизировать сотрудничество с Украиной, в частности для нормализации ситуации в банковской сфере.

По его словам, важно и то, чтобы расширение сотрудничества Украины и ВБ проходило не только с целью противостоять кризису, но и для реализации проектов, позволяющих укрепить экономику Украины и содействовать ее развитию.

Со своей стороны Ю.ТИМОШЕНКО заявила о стремлении Украины активизировать сотрудничество с ВБ.

По ее словам, начиная с 1992 года, ВБ предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

Отметим, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

18 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) могут принять участие в формировании Стабилизационного фонда.

Он отметил, что согласно законодательству, источниками формирования Стабфонда могут выступать как средства от приватизации и размещения ценных бумаг, так и средства внешнего финансирования.