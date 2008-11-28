Свыше 80% украинцев ощущают экономический кризис (опрос)

82,2% украинцев ощущают экономический кризис в государстве, четверть населения готова доверить руководство по выходу из кризиса лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, еще почти четверть - премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют презентованные сегодня в УНИАН данные социологического опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований.

Представляя результаты опроса, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН отметил, что сегодня подавляющее большинство граждан считают, что украинская экономика находится в кризисном состоянии по внутренним причинам, а мировой финансовый кризис усиливает его.

Всего 6,5% респондентов считают, что украинская экономика находится в нормальном состоянии, но на нее негативно влияет мировой финансовый кризис, а 1,9% вообще считают, что на нашу экономику мировой кризис существенно не влияет. 9,4% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Большинство опрошенных – 63,2% - высказали мнение, что именно Кабинет министров должен был своевременно предотвратить возникновение экономического кризиса; 16,7% респондентов убеждены, что это должен был сделать Президент; 12,1% - Верховная Рада. Не определились 8% опрошенных.

Только 16% украинцев считают, что действия правительства улучшают ситуацию в экономике, остальные убеждены, что его действия ухудшают экономическую ситуацию (38%) или существенно на нее не влияют (36,4%).

По словам Ю.РУБАНА, граждане пессимистично оценивают перспективы развития экономики в 2009 году и возможность преодоления экономического кризиса без разрешения политического (67,4%). Всего 10,7% не связывают эти два процесса.

Отвечая на вопрос, какой способ преодоления политического кризиса они поддерживают, 32,7% украинцев высказались за проведение парламентских выборов, 21,4% - президентских. 21,2% респондентов видят выход в формировании коалиции в нынешней Верховной Раде, 51,7% - в проведении референдума по принятию новой Конституции, не смогли дать ответ – 9% опрошенных.

Анализируя результаты исследования, Ю.РУБАН высказал мнение, что в целом поведение политиков в нынешней ситуации не способствует их поддержке населением как кандидатов на президентскую должность. Все больше граждан, по его словам, видят необходимость избирать на этих выборах по принципу “лучший из худших”. По мнению Ю.РУБАНА, эти опросы демонстрируют, что общество еще не определилось с поддержкой тех или других кандидатов, и поэтому делать какой-то прогноз на следующие выборы пока абсолютно некорректно.

В то же время он отметил, что большинство респондентов доверили бы руководить выходом из нынешнего экономического кризиса В.ЯНУКОВИЧУ (26,4%) и Ю.ТИМОШЕНКО (24,2%).

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО доверили бы руководство по преодолению кризиса 10,7% опрошенных, экс-спикеру парламента Арсению ЯЦЕНЮКУ (5,7%), лидеру Народной партии Владимиру ЛИТВИНУ (5,5%). Никому бы из них не доверили руководить выходом из кризиса 17,5% опрошенных, еще 10% колебались с ответом.

Опрос проводился с 21 по 24 ноября 2008 года по квотной выборке, которая представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 2013 респондентов во всех областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Погрешность выборки составляет 2,3%.