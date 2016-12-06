Убийство полицейских в Княжичах: следствие проверяет, причастны ли экс-правоохранители к преступной группе

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает Громадське.

По его словам, все материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.

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"...Причастны к ограблениям были работники полиции, экс-сотрудники полиции. Сейчас эта информация проверяется. Есть ряд очень серьезных экспертиз для того, чтобы мы могли установить, кто давал команду (стрелять — Ред.). Поэтому не могу сказать, сколько нужно будет - неделю или 10 дней, зависит от экспертов", — сказал он.

Яровой подтвердил, что сейчас уже отстранены 25 сотрудников полиции. Более того, министр внутренних дел Арсен Аваков планирует прервать свой официальный визит в Канаду.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.