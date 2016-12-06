Рада в четверг хочет рассмотреть вопрос снятия неприкосновенности с Новинского

Об этом он сообщил перед закрытием вечернего пленарного заседания парламента.

Читайте такжеКомитет ВР сделал первый шаг для привлечения Новинского к уголовной ответственности - Луценко

«Я только что получил решение регламентного комитета по делу о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины Вадима Новинского. Решение комитета открывает для меня возможность поставить этот вопрос на голосование в зале. И я планирую в четверг первым поставить этот вопрос на рассмотрение парламента для принятия решения», - сказал Парубий.

Спикер подчеркнул, что его позиция неизменна - «ни один народный депутат не имеет права скрываться за неприкосновенностью».

«Если есть обвинения в совершении преступления, то пусть каждый гражданин доказывает свою правоту в суде», - отметил спикер.

По его словам, все представления Генпрокуратуры должны рассматриваться публично в зале Верховной Рады».

Как сообщал УНИАН, профильный парламентский комитет направил Парубию представление о привлечении к уголовной ответственности Новинского, чтобы он решил, направить ли представление в ГПУ или вынести на голосование в сессионный зал.

Новинского подозревают в соучастии в похищении пресс-секретаря митрополита Владимира Александра Драбинко.