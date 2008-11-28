Яценюк не собирается быть "ручным председателем"

Экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не был и не собирается быть “ручным председателем” парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире на ТРК “Украина”.

Он отметил, что не “был ручным председателем ВР и не собираюсь им быть” и добавил: “Если кто-то хотел, чтобы я играл по его правилам, то он глубоко ошибается”.

А.ЯЦЕНЮК сказал, что не был членом ни одной партии, и отметил, что его пытались “учить, как жить”. Он подчеркнул, что в должности председателя ВР “отстаивал интересы Конституции”. “Это вызывает определенную, мягко говоря, обеспокоенность и недовольство”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что решение о его освобождении с должности было политическим, и те, кто приняли такое решение, “должны нести политическую ответственность”.

В то же время он заявил, что для него все, что было в прошлом в политике - “это перевернутая страница”.

Он отметил, что у него нет “никаких обид”, и из того, что произошло, “можно сделать определенные выводы, но не более”.

«Что касается разных обвинений, то вы знаете, что у нас вся политическая элита и весь политикум построены на обвинениях – кто на кого лучше выльет бочку того, что очень плохо пахнет и имеет коричневый цвет”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.