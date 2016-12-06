В ожидании ассоциации, или новая эпопея: в Нидерландах инициаторы референдума по Украине идут во власть

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Объединение под названием GeenPeil стало третьей политической партией, возникшей на фоне поражения правящей коалиции на референдуме, по результатам которого голландцы отвергли ратификацию украинской ассоциации.

Партия пообещала создать интернет-приложения и проводить "микрореферендумы" для всех законопроектов, которые проходят через парламент.

Таким образом, все рядовые члены партии будут иметь возможность влиять на то, как их депутаты голосуют за законодательные предложения.

Лидер партии Ян Дийкграаф сказал, что его политическая сила будет "отвоевывать демократию у профессиональных политиков".

"Мы не движение рассерженных горожан, мы не очередной обломок правой партии. Перестаньте говорить о правых и левых, речь идет только о верхах и низах", - сказал он.

Группа была основана на базе сатирического блога GeenStijl (что означает "без стиля"), и в нее в 2014 году входили около 2000 волонтеров, которые участвовали в подсчете голосов на выборах в Европейский парламент и отчитались о результатах.

Они назвали свою инициативу GeenPeil, обыграв голландское слово, которое означает "голосование".

Год спустя инициатива использовала новый закон, позволяющий гражданам требовать обязательного референдума, если они собрали достаточно подписей.

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Прошло уже восемь месяцев после референдума по СА Украина–ЕС, а премьер-министр Марк Рютте все еще находится в поисках решения ситуации, и этот вопрос стоит на повестке дня саммита ЕС в Брюсселе, который состоится 15 декабря.

Референдум был юридически не обязывающим, но Рютте и другие политики коалиции в правительстве и парламенте не могут не учитывать мнение граждан за три месяца до выборов.