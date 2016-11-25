Туск поспособствует ускорению ратификации Соглашения об ассоциации - Елисеев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

«Во время саммита ЕС, который состоится 15-16 декабря, президент Европейского совета Туск поставит вопрос об ускорении ратификации парламентом Нидерландов Соглашения об Ассоциации», - сказал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 ноября, по завершении 18-го саммита Украина-ЕС, Туск заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должно быть ратифицировано.

Он подчеркнул, что «это выгодно с экономической точки зрения, но это еще и имеет большое геополитическое значение».

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Туск заверил, что работа над решением этой проблемы продолжается с тем, чтобы документ был ратифицирован с учетом интересов Украины и нидерландцев.

В июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Против» проголосовал 61% участников референдума, «за» – более 38%. Явка составила 32,28%.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на другие 27 стран-членов Европейского Союза и Украины.

В то же время 31 октября правительство Нидерландов обратилось к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

В документе отмечалось, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжить переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, одновременно, учесть результаты референдума в стране.