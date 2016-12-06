Стало известно, что в деле Новинского еще трем фигурантам объявлено подозрение

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат (БПП), заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам регламента Владимир Арешонков.

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"Я ставил вопрос, объявлено ли подозрение кроме Новинского трем фигурантам, то есть заказчику и непосредственным исполнителям. Эти фамилии известны: Янукович, Захарченко и Коряк. Мне дали подтверждение, и я увидел, что действительно такое подозрение объявлено. Дело может быть рассмотрено коллективно", - отметил он.

При этом Арешонков добавил, что Регламентный комитет сегодня повторно рассмотрит представление ГПУ на Новинского.

"Я убежден, что Регламентный комитет в 14:15 на своем заседании примет решение", - сказал он.