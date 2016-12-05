Путин рассказал челябинским рабочим, чем хочет заняться на пенсии
20:07, 05 декабря 2016Политика
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Президент России Владимир Путин в разговоре с работниками челябинского предприятия «Этерн» рассказал, чем хотел бы заняться после завершения политической карьеры.
Владимир Путин / REUTERS
Об этом пишет издание «Лента.Ру».
Путин рассказал, что очень любит путешествовать, но в то же время посетовал, что из-за плотного рабочего графика не имеет возможности уделять внимание природным и культурным памятникам в странах, которые он посещает.
«Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, с него перебираюсь в какое-то помещение, потом обратно в аэропорт, вот вроде бы куда-то съездил», - пожаловался Путин.
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Отвечая на вопрос о своей мечте, президент сказал, что хочет успешно завершить свою карьеру.
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