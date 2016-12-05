Эксперты прогнозируют обострение конфликта Порошенко с Аваковым из-за трагедии в Княжичах

Такое мнение, как передает корреспондент УНИАН, эксперты высказали на пресс-конференции.

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Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что, несмотря на призыв Порошенко не политизировать ситуацию в связи с трагической гибелью полицейских в Киевской области, она является политическим скандалом. «Если бы Аваков не был такой ключевой фигурой в коалиции, какой является, то его отставка была бы штатным событием - его партия подала бы другую кандидатуру. Проблема в персонализации проблемы. Обратите внимание, что первым прокомментировал трагедию Антон Геращенко, и уже от его версии стали строить другие варианты», - сказал он.

В свою очередь эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко считает, что народный депутат Антон Геращенко поторопился со своей версией перестрелки, и уже вчера её опроверг в.и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян на совещании у президента.

«Он сообщил, что имела место банда, которая действовала под крышей правоохранительных органов. Поэтому Аваков и молчит. Он контролирует силовиков, боеспособные подразделения, и поэтому президенту опасно сейчас требовать отставки Авакова. К тому же он во время допроса Януковича продемонстрировал, кто в доме хозяин, когда «беркутовцев» не вывезли из СИЗО. Молчание Авакова - это либо растерянность, либо сегодня-завтра мы услышим от него какие-то ультимативные вещи, и президенту будет трудно контролировать деятельность своего уже очевидно бывшего союзника», - сказал эксперт.

Вместе с тем директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что президент, призвав не политизировать ситуацию с трагической гибелью полицейских, на самом деле готовится попросить Авакова уволиться: «МВД - силовое ведомство, и если Аваков останется, то он будет представлять опасность. Поэтому от президента мы скоро услышим неприятные вещи про Авакова. Но Аваков просто так не уйдет с должности, потому что некуда. Поэтому я жду от президента жестких шагов. Сначала армия «порохоботов» навалится на министра, и если он поступиться - один вариант. А - нет, президент прямо скажет - народ против. И Авакову придется принимать решение», - добавил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ждали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.