У Кличко считают, что пришло время для отчета Черновецкого

Немедленный отчет относительно экономического положения Киева и разработка антикризисного плана – именно такими являются актуальные требования к нынешней столичной власти. Так считает один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

По убеждению депутата, Черновецкий обязан уже в ближайшее время отчитаться о реальном состоянии выполнения бюджета и наличии конкретных программ и ресурсов, которые смогут обеспечить социальную защиту населения.

«Заслушать исполнительные органы власти нужно на внеочередной сессии Киеврады, - считает Дмитрий Андриевский. – Тогда же депутаты смогут и заслушать антикризисные предложения. Откладывать эти вопросы на потом - значит обречь Киев на экономическую и гуманитарную катастрофу».

По словам Дмитрия Андриевского, уже сегодня есть несколько реальных предложений и инициатив, способных помочь Киеву противостоять финансовым неурядицам. Во-первых, нужно образовать действенный рабочий орган для сведения всех инициатив в единую программу. Во-вторых, власть должна немедленно принять новую программу занятости населения, которая будет предусматривать возможное увеличение количества безработных. В-третьих, мэр и чиновники должны остановить необъявленную войну малому и среднему бизнесу, который обеспечивает столицу налогами и рабочими местами. В-четвертых, нужно наложить мораторий на повышение стоимости разного рода коммунальных услуг, поскольку это углубит кризис неплатежей. Наконец, Киев должен создать свой стабилизационный фонд для закрывания важнейших бюджетных дыр. В частности – в вопросе компенсаций энергогенерирующим компаниям.

«Мы готовы приобщиться к работе. Но это произойдет тогда, когда Черновецкий прекратит переводить собственную вину за экономические просчеты на других», - добавил политик.