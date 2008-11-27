Бакая снова ищут

Экс-руководитель Государственного управления делами Игорь БАКАЙ снова находится в розыске, пишет газета «Дело».

По информации издания, коллегия судей палаты уголовных дел Верховного суда Украины признала незаконным закрытие уголовных дел против И.БАКАЯ. В Украине его обвиняли в ряде государственных преступлений, однако в 2006 году Печерский райсуд Киева вынес постановление о прекращении расследования. В 2007 году на сторону И.БАКАЯ также встал Апелляционный суд столицы, который прекратил международный розыск экс-главы Госуправления делами, отмечает газета.

Тепер, продолжает «Дело», Верховный суд восстановил статус-кво и аннулировал решения первой и второй инстанций. Вследствие решения суда И.БАКАЙ снова не может выезжать за пределы России, где сейчас проживает, иначе будет задержан Интерполом. Кроме того, автоматически возобновляется арест его имущества, счетов в банках, ценных бумаг. Такие же санкции, согласно вынесенному в 2005 году постановлению прокуратуры, возобновляются по отношению к имуществу жены И.БАКАЯ и его тестя. Решение Верховного суда было вынесено в середине октября и на днях опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений. Сейчас дело направлено на новое судебное рассмотрение в Печерский райсуд.

Издание напоминает, что И.БАКАЙ покинул Украину в разгар президентских выборов 2004 года, когда победа Виктора ЮЩЕНКО стала очевидной. Как пишет «Дело», И.БАКАЙ бежал из страны вместе с семьей сразу после своей отставки с поста руководителя Государственного управления делами. В марте 2005 года И.БАКАЙ получил российский паспорт и, по его словам, - должность в государственных структурах России. Одновременно в Украине против беглого чиновника был возбужден ряд уголовных дел.

Ему вменяли превышение и злоупотребление служебными полномочиями, незаконное отчуждение государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также он обвинялся в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряде других преступлений. Убытки государству, которые были нанесены И.БАКАЕМ на посту руководителя Госуправления делами, превысили 350 млн. грн., отмечает газета. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн.

И.БАКАЙ возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года. Его карьера пошла вверх с начала 90-х годов, когда он перебрался в столицу из Западной Украины, возглавив киевскую компанию «Велес». Затем И.Бакай возглавлял корпорацию «Республика», компанию «Интергаз». Был избран народным депутатом III созыва, работал советником Президента Леонида КУЧМЫ. С 1998 до 2000 год занимал пост руководителя Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».