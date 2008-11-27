Кириленко: мы не будем покрывать сговор Тимошенко с регионалами

Председатель политической партии «Народный Союз Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО расценивает готовность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО создать коалицию с любыми фракциями парламента как намерение БЮТ создать коалицию с фракциями Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, так лидер «Нашей Украины» прокомментировал призыв Ю.ТИМОШЕНКО к Президенту и членам партии возобновить демократическую коалицию до конца текущей недели.

«Заявления ТИМОШЕНКО о готовности создать коалицию с любыми фракциями парламента свидетельствуют о ее намерении создать коалицию с ЯНУКОВИЧЕМ и коммунистами» - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

«Юлия Владимировна пока не является членом «Нашей Украины», поэтому ей нужно не давать указания нашей партии, а заниматься прямыми обязанностями – спасать украинскую экономику от кризиса, в масштабах которого в Украине виновата прежде всего сама ТИМОШЕНКО и сформированный на 100% из членов БЮТ финансово-экономический блок правительства», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

«Именно создание ТИМОШЕНКО в сентябре прокремлевского большинства с ЯНУКОВИЧЕМ и СИМОНЕНКО разрушило демократическую коалицию, - сказал председатель «Нашей Украины». - Если сейчас вместо спасения украинских предприятий и защиты людей от кризиса ТИМОШЕНКО опять создает коалицию с ЯНУКОВИЧЕМ, то при чем тут «Наша Украина»?», - спросил В.КИРИЛЕНКО.

«Мы готовы поддерживать квалифицированные правительственные законопроекты, но не намерены покрывать заговор ТИМОШЕНКО с «регионалами», - подытожил председатель «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и партию "Народный Союз Наша Украина" возобновить в парламенте демократическую коалицию.

Также Ю.ТИМОШЕНКО обратилась к лидеру одноименного блока Владимиру ЛИТВИНУ с предложением присоединиться к демкоалиции.

«Мы готовы принять все условия, которые сейчас выдвинет Блок Литвина для того, чтобы войти в усиленный формат демократической коалиции», - подчеркнула она.

Премьер-министр также призвала делегатов съезда «Нашей Украины» принять решение о возвращении фракции этой политической силы в состав демкоалиции с участием фракции Блока Литвина.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в случае, если до конца этой недели не будет возобновлена демократическая коалиция, то БЮТ будет искать «другие варианты и другие возможности».