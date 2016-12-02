Путин о пересмотре российского "приговора" Сенцову: нужно, чтобы "созрели соответствующие условия"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это он сказал на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

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В частности, с просьбой освободить Сенцова обратился российский режиссер Александр Сокуров.

На это Путин заявил, что «по-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой». «Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно, фактически, он посвятил свою жизнь террористической деятельности», - сказал Путин.

Сокуров при этом отметил, что Сенцов не смог понять «сложности и хитросплетения политического момента».

«Дело совершенно не в его позиции, дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане», - заявил Путин.

Он утверждает, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно. По его словам, «решение суда состоялось» и «есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия».

«Повторяю еще раз, никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся фактически к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции», - сказал Путин и добавил, что в этом деле есть и другие фигуранты.

«Но, тем не менее, спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный, и буду иметь его в виду», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд 25 августа 2015 г. приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова как гражданина Украины. 21 октября Россия отказала Украине в экстрадиции Сенцова, мотивируя это тем, что он якобы гражданин РФ. Фактически же ему навязали российское гражданство автоматически, как большинству жителей Крыма.