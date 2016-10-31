Признание под током: как в России заставляют украинских политзаключенных подписать нужные документы

Этот приговор чеченского суда адвокаты надеялись обжаловать в российском Верховном суде, однако на этой неделе украинцы стали свидетелями еще одного откровенного издевательства с правосудия, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Станислав Клых – российский политзаключенный. До задержания был историком, учил студентов, помогал пожилым родителям и мечтал о детях.

В России после задержания его пытали ради правильных показаний в комнате №18.

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Год назад он дал показания о том, что якобы убивал российских солдат в чеченской войне середины 1990-х, а вместе с ним воевали его сокамерник Николай Карпюк и украинские политики Дмитрий Ярош, Степан Полторак, братья Тягнибок и Арсений Яценюк.

Мама Клыха рассказала, что он уехал в Россию к девушке Виктории, с которой познакомился в Крыму. Она неоднократно приезжала к нему в гости и они даже ходили на Евромайдан. Однажды ему поступило сообщение: "Я беременна. Приезжай". В августе 2014 года он уехал, поселился в гостинице, где его и задержали. "Она - подсадная, потому что нас там очень не хотели видеть. Он говорит: "Мама, меня так пытали страшно. Мне уже все равно было. Я уже так похудел, что я уже не мог держать ни ложки - мне уже все ровно было. Что они дали, то я и подписал", - рассказывает женщина.

Клыху заливали психотропные препараты, заставляли есть галлюциногены, не давали спать, ставили голыми коленями на камни, натягивали мешок на голову, и пытали током в течение месяца. "Меня пытали 10 дней током, провода привязывали к гениталиям, били целый день, дожидаясь пока придет следователь, а он приходил и якобы не видел. Надевали пакеты на голову, душили. 10 дней это делали со мной, а с Клыхом это делают и сейчас", - рассказал Афанасьев Геннадий, которому удалось вернуться в Украину из России.

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Клых согласился подписать все, что надо следствию. Все эти издевательства он напишет за год, когда подсадного федерального адвоката заменит независимый.

Николая Карпюка пытали меньше, потому что он согласился подписать все, что скажут сразу после угроз посадить под напряжение его 10-летнего сына. Каждый раз, когда во время судов он вспоминал об этом – ему закрыли рот.

Карпюка задержали в марте 2014 года, когда он вместе с двумя друзьями якобы поехал на переговоры в Москву. Встретиться должны были с людьми Путина. Зачем? Вопрос пока остается без ответа. "Им был кто-то нужен из "Правого сектора". Он был одним из лидеров "Правого Сектора". У меня есть брат Владимир, который был в Чечне в тот период, который находится в федеральном розыске. Даже со слов брата, и я много кого знаю из свидетелей, тех людей, которые были в Чечне во время второй чеченской кампании, все в один голос говорят, что Николай там не был", - сообщил знакомый Николая Карпюка Андрей Мамалыга.

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У осужденных украинцев есть алиби. Карпюк выхаживал свою больную маму, когда в Чечне шла война. Клых сдавал сессию в университете Шевченко. Зачетную книжку с датами экзаменов московские судьи даже не захотели посмотреть и не добавили к делу. Однокурсники подтвердили: Клых был в Украине. Единственным свидетелем против них является преступник в российской тюрьме Александр Малофеев. Он отбывает срок с 2009 года. Он рассказал на заказ спецслужб о том, что воевал с ребятами в Чечне, а еще там были Яценюк, Полторак и Аваков. Он рассказал, как они убивали российских солдат.

Обменять Карпюка и Клыха, как в свое время Савченко, шансов пока мало. "Когда поднимался вопрос во время нормандской встречи, это вызвало, конечно, очень эмоциональную реакцию с российской стороны. У нас чрезвычайно обострился и усугубился вопрос освобождения после нескольких провокаций, в том числе, провокаций так называемых крымских, в результате которых у нас просто еще появились политзаключенные. Тот же Панов, и, конечно, после истории с Романом Сущенко", - заявила вице-спикер Ирина Геращенко.

Пока политики договариваются, украинские правозащитники передали в Европейский суд по правам человека два тома документов с детальными описаниями всех нарушений и жестоких допросов. Впрочем, рассмотрение дела может затянуться на годы. Таких политзаключенных в МИД насчитывают до 40. Николая Карпюка со дня на день могут этапировать в любую колонию. Например, в Сибири или Якутии, как Сенцова и Кольченко. Станислава Клыха еще оставят в Грозном. Его будут судить по новому делу - за оскорбление прокурора. Его мама этому даже рада, потому что по крайней мере будет знать, где ее сын.