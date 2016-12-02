Шуляк рассказал, как скрывался под чужим паспортом в Донецке и сбежал в Россию

Об этом он заявил во время допроса в пятницу, пишет Украинская правда.

"Мной был организован вывод региональных подразделений из города Киева. С одним из подразделений отбыл и я. Я отбыл с подразделениями центрального территориального командования", – сказал он.

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Шуляк добавил, что направлялся в Донецк, чтобы "проконтролировать восстановление войск для выполнения пункта подписанного соглашения о разоружении незаконных вооруженных формирований".

"Но ... в течение двух суток произошли события, которые перечеркнули мою цель, произошло предательство в рядах генеральского состава внутренних войск. По прибытию в Харьков я обнаружил, что начальника академии генерала Полторака в Харькове нет, он находится в Киеве и уже решается вопрос о его назначении на мою должность", – рассказал он.

Шуляк уточнил, что прибыл в Харьков 22 числа поздно вечером и был очень болен. Он также заявил, что верные ему люди сообщили, что оппозиция его разыскивает.

"Я с помощью людей в городе Донецке, под чужим паспортом находился двое суток в больнице", – добавил он.

После этого, по его словам, он узнал о назначении на его должность Полторака и о своем розыске.

"Я понимал, что ни о каком восстановлении справедливости речи не идет, речь идет о моем задержании для сведения со мной счетов", – считает он.

Шуляк рассказал, что в ночь с 26 на 27 февраля прибыл на один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией и был "приятно удивлен офицерами, которые его узнали и сочувствовали ему".

"Они понимали мое состояние. Мне было разрешено беспрепятственно покинуть территорию Украины, что я и сделал", – рассказал он.

Шуляк вновь отказался назвать пункт "чтобы у людей не было неприятностей".

Он заверил, что пересек границу официально по своему паспорту.

Позже прокурор Роман Псюк заявил журналистам, что официальных данных о пересечении Шуляком границы нет. Также он сказал, что по этому поводу будет проводиться уголовное расследование.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2014 года в Киеве обострилось противостояние между протестующими на Майдане и силовиками.

В тот день погибли 25 человек. По данным ГПУ, в ночь на 19 февраля 2014 г. в центре Киева погибли 16 человек.

20 февраля в центре столицы сотрудники киевского "Беркута" начали открыто применять огнестрельное оружие против митингующих.