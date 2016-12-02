Силовики с огнестрельным оружием вышли на Майдан после 18 февраля - Шуляк
Бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк сообщил, что задействовал на Майдане спецподразделение внутренних войск "Омега", бойцы которой имели огнестрельное оружие, после 18 февраля 2014 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуляк заявил во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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«После 18 февраля, когда от огнестрельных ранений получили смертельные ранения 5 милиционеров (внутренних войск и милиции), я принял решение задействовать «Омегу» - спецподразделение, которое имело огнестрельное оружие. Но «Омега» была в тылу расположения правоохранителей», - сказал он.
Напомним, Шуляк был командующим внутренних войск с мая 2012 до февраля 2014 года.
После событий на Майдане сбежал из Украины. Шуляку, в частности, объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и в дезертирстве.