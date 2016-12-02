Силовики с огнестрельным оружием вышли на Майдан после 18 февраля - Шуляк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шуляк заявил во время видеодопроса как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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«После 18 февраля, когда от огнестрельных ранений получили смертельные ранения 5 милиционеров (внутренних войск и милиции), я принял решение задействовать «Омегу» - спецподразделение, которое имело огнестрельное оружие. Но «Омега» была в тылу расположения правоохранителей», - сказал он.

Напомним, Шуляк был командующим внутренних войск с мая 2012 до февраля 2014 года.

После событий на Майдане сбежал из Украины. Шуляку, в частности, объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, и в дезертирстве.