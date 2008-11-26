Правительство предлагает в три раза увеличить налог на легковые авто

Правительство предлагает в три раза увеличить ставки налога на легковые автомобили, а также на автомобили для перевозки не менее 10 людей. Об этом говорится в проекте закона от 21 ноября 2008 г. № 3404, обнародованном на сайте парламента.

Согласно законопроекту, предлагается перевести налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов из состава общегосударственных налогов и сборов (обязательных платежей) в состав местных налогов и сборов, предоставив органам местного самоуправления право устанавливать до определенных законом ставок налога повышенные коэффициенты.

Принятие проекта закона не предполагает дополнительного финансирования из Государственного бюджета. Также ожидается, что он позволит увеличить доходную часть местных бюджетов на 1,61 млрд. грн. в расчете за год.