РФ отказала представителям ОБСЕ в посещении украинского журналиста Сущенко

Об этом говорится в регулярном отчете Миятович Постоянному совету ОБСЕ, опубликованном на сайте организации.

Миятович сообщила, что 3 ноября обратилась к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вновь подняв вопрос о деле Сущенко. В частности, Миятович попросила оказать помощь в посещении задержанного украинского журналиста. В обращении представитель организации отмечала, что Сущенко является единственным иностранным журналистом, арестованным в регионе ОБСЕ, и единственным журналистом, которого держат под стражей в РФ.

«Я также выразила готовность встретиться с соответствующими представителями власти, чтобы обсудить вопросы, связанные со свободой медиа», - сообщила Миятович.

«11 ноября я получила ответ от (российской) власти, которая утверждала, что дело выходит за рамки моего мандата. Меня снова заверили, что содержание под стражей Сущенко не связано с его профессиональной деятельностью, и что журналисту были предоставлены все процессуальные привилегии», - заявила представитель ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. 28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.