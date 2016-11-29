Священнику УПЦ КП не позволили исповедовать Сущенко в московском СИЗО

"Сегодня мне было отказано в совершении Таинств исповеди и святого Причиастия над нашим журналистом Романом Сущенко, который незаконно удерживается в Лефортово. Об этом нам сообщил его адвокат Марк Фейгин. Напомню, что несколько недель назад по просьбе самого Романа мы с Марком Захаровичем обратились к руководству Лефортовской тюрьмы чтобы совершать духовную опеку над верующим нашей Украинской Церкви, но сегодня нам в этом было отказано. Мол у них достаточно священников РПЦ МП", - написал Скороход на своей странице в Facebook 28 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября Лефортовский райсуд Москвы продлил арест незаконно удерживаемого в России Сущенко до 30 января 2017 года.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с решением российского суда.

ФСБ России 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной".

Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.