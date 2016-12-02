В Минюсте передумали назначать 23-летнюю Калинчук "главным люстратором" из-за реакции общества

Об этом на свое странице в Facebook сообщила заместитель министра юстиции – руководитель аппарата Анна Онищенко.

"Анна Калинчук не будет выполнять обязанности директора департамента, поскольку я категорически против назначения лица, в отношении которого возникла столь негативная реакция общества. Зато в Департаменте работает достаточно профессиональных специалистов, которых можно временно, до окончания конкурса, назначить и.о. директора", - говорится в сообщении.

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По словам Онищенко, сейчас работа Департамента по вопросам люстрации не заблокирована: "со вчерашнего дня, по новому распределению обязанностей, департамент люстрации координирует Сергей Петухов, который уже сегодня подписывал его исходную корреспонденцию. Департамент по вопросам люстрации работает и осуществляет свои функции".

Вместе с тем заместитель министра отметила, что, прочитав пост Татьяны Козаченко (экс-глава Департамента по вопросам люстрации), удивилась: "Не понимаю, как лицо, которое уже не работает в Минюсте, может влиять на его кадровую политику в принципе".

"Я, как руководитель аппарата, выступаю за конструктивный подход к решению любых кадровых вопросов в каждом департаменте Министерства. Более того, действия Татьяны Козаченко по навязыванию определенной кандидатуры, которая имеет существенный негативный резонанс в СМИ и обществе, воспринимаю как давление и лоббирование непонятных для меня интересов", - резюмировала Онищенко.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции назначило Калинчук и.о. директора департамента по вопросам люстрации вместо Козаченко.

Впоследствии Калинчук пожаловалась на травлю в соцсетях и СМИ из-за свого назначения.

Напомним, согласно распоряжению Кабинета министров № 806-р от 26 октября, 24-летнюю Анастасию Дееву назначили заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам европейской интеграции.

В сети нашли откровенные фото 24-летней Деевой, которые вызвали бурную реакцию в обществе. Глава МВД Арсен Аваков, комментируя интимные фото Деевой, которые появились в интернете, написал: «Фотоальбомы, выброшенные в интернет, которые с таким эффектом подпитывают низменные чувства нашего околополитикума... Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотные, бесполые, что морализируете на яркую одежду и обнаженные линии? Никого не интересует конечно, что часть фото - непристойные вульгарные фальшивки. Лицемеры, краснея от праведности, кричат "Ату!!" Либеральные Вы наши».