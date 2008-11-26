Из-за Украины - на кону единство и надежность НАТО?

США начали дипломатическую кампанию в Европе, призывая страны-члены НАТО предложить Украине и Грузии членство в Альянсе без прохождения длительной процедуры получения Плана действий для членства и выполнения многих требований, сообщает газета “Нью-Йорк Таймс” (The New York Times).

По информации издания, которое ссылается на собственные дипломатические источники в Альянсе, государственный секретарь США Кондолиза РАЙС проводит телефонные переговоры с французскими, немецкими и другими европейскими высокопоставленными лицами, уговаривая их согласиться упростить для Украины и Грузии формальный процесс вступления в НАТО.

Эта инициатива США вызывает у дипломатов удивление, отмечает “Нью-Йорк Таймс”.

«Это, действительно, поворот в позиции США», - заявил изданию один из высших дипломатов НАТО, который попросил не называть его имя из-за деликатности вопроса.

«В Брюсселе мы достигли компромисса после долгих споров. А теперь нас просят отменить это решение и, в результате, отказаться от программы ПДЧ. На кону единство и надежность Альянса», - заявил дипломат.

Во вторник заместитель госсекретаря США Дэниэл ФРИД заявил в Вашингтоне, что министры иностранных дел стран-членов НАТО могут обсудить вопрос вступления Украины и Грузии в Альянс посредством других инструментов, а не путем получения ПДЧ.

Франция, Германия, Норвегия, Испания, Италия и еще четыре страны высказались против этой идеи на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 25 ноября.

«Страны-члены НАТО обсуждают, буквально, сейчас, каким образом ускорить членство этих двух стран в Альянсе», - заявил пресс-секретарь НАТО Джеймс АППАТУРАЙ в комментарии “Нью-Йорк Таймс”.

На следующей неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО проведут встречу, на которой обсудят вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО.