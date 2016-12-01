Кучма сомневается в перспективах разработки "дорожной карты" до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Я не вижу, чтобы до конца года министры иностранных дел подписали какой-то такой документ, который отвечает на большинство наших вопросов. Вы знаете, какие главные вопросы для Украины - это вопросы безопасности, мира, тишины", - заявил Кучма.

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"Если бы мы не начали с этого (решение вопроса безопасности и устойчивого прекращения огня - ред.) решать проблемы в Украине. Министры разъехались, видите, не уменьшилось напряжение, в том числе на Луганском направлении. В том числе нет никаких заявлений, допустим, о том, что мы "Золотое" откроем, потому что это гуманитарная проблема. Это проблемы не для Украины, это проблемы действительно для украинцев", - сказал Кучма.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Минске состоялась встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей. По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссия по «дорожной карте» была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. По словам Климкина, в ходе переговоров не удалось прийти к согласию ни по одному вопросу.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал переговоры в Минске тяжелыми, но содержательными и необходимыми.