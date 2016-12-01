Президент Киргизии осудил российских пранкеров, разыгравших по телефону Порошенко

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не сторонник таких розыгрышей. Это не был дружеский розыгрыш, скорее, думаю, политический", - заявил Атамбаев в четверг по время пресс-конференции.

Он отметил, что тут у него "чувство юмора отказывает" и что Украине, ее президенту, сейчас "и без того тяжело".

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Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.