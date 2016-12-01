Президент Киргизии осудил российских пранкеров, разыгравших по телефону Порошенко
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осудил пранкеров, которые организовали телефонный розыгрыш президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему от имени Атамбаева.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я не сторонник таких розыгрышей. Это не был дружеский розыгрыш, скорее, думаю, политический", - заявил Атамбаев в четверг по время пресс-конференции.
Он отметил, что тут у него "чувство юмора отказывает" и что Украине, ее президенту, сейчас "и без того тяжело".
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Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.