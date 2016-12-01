25-я годовщина референдума о независимости: Порошенко назвал единство условием сохранения Украины

Поздравление президента опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Это был беспрецедентный чин единения нации, в результате которого не осталось места никаким сомнениям в стремлении украинского народа жить в собственном государстве", - отмечает Порошенко.

Глава государства подчеркнул важность единства общества и сейчас: "это вопрос сохранения государственности".

"Если не хотим снова быть разрушенным изнутри и порабощенными российским агрессором, не можем позволить никакого раздора, внутренних интриг, атаманства. В то же время мы обязаны на всех уровнях - дипломатическом, военном, внутриполитическом, на уровне каждого гражданина заботиться о собственной стране, сохранении территориальной и духовной целостности, экономической и гуманитарной безопасности, защите информационного пространства Украины", - заявляет президент.

Читайте также"Борьба за умы, души и сердца": посол Испании задумался об усилении противостояния пропаганде Путина

При этом Порошенко назвал главной актуальной задачей искоренение коррупции, а критически важными - завершение судебной и правоохранительной реформ, достижение экономического развития, улучшение макроэкономических показателей и создание привлекательного инвестиционного климата.

"Безусловный приоритет - усиление обороноспособности государства, укрепление национальных вооруженных сил как залог мирного будущего Украины и украинцев", - подчеркивает Порошенко.

При этом он заявляет, что "цивилизованный мир вполне осознает", что существование "большого европейского государства Украина в ее международно признанных границах" является "жизненной необходимостью" и "залогом стабильности и верховенства права в международных отношениях и мира на Европейском континенте".

Читайте такжеЯценюк призвал западных партнеров "не отступаться от Украины"

Справка. 1 декабря 1991 года, в Украине состоялся референдум о независимости страны. Более 90% жителей высказались в поддержку независимости. До этого, 24 августа 1991 года, Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины, а референдум должен был показать отношение населения к этому решению.