Ющенко решил остаться в Киеве - пусть лучше губернаторы едут к нему

Рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Ивано-Франковскую области перенесена на другой срок в связи с текущими экономическими совещаниями, которые глава государства запланировал на среду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ.

«Вместо этого завтра в 13.00 Президент В.ЮЩЕНКО проведет встречу с председателями ОГА в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, пострадавших в результате стихийного бедствия», - сообщила И.ВАННИКОВА.

После завершения встречи руководители регионов готовы пообщаться с представителями СМИ в пресс-центре Секретариата Президента Украины.