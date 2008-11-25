Ющенко решил остаться в Киеве - пусть лучше губернаторы едут к нему
18:01, 25 ноября 2008Политика
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О планах Президента рассказала Ванникова
|Ирина ВАННИКОВА
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ.
«Вместо этого завтра в 13.00 Президент В.ЮЩЕНКО проведет встречу с председателями ОГА в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях, пострадавших в результате стихийного бедствия», - сообщила И.ВАННИКОВА.
После завершения встречи руководители регионов готовы пообщаться с представителями СМИ в пресс-центре Секретариата Президента Украины.
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