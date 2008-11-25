Луценко не поздравляет Черновецкого, потому что контакт был «мимолётный»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не намерен поздравлять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с 57-летием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Я никак его не буду поздравлять. У Леонида Михайловича достаточно средств, он официальный миллионер… я думаю, что он сам себя позабавит», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что он не «настолько с ним (Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ – УНИАН) близко знаком». «У меня были (с ним) мимолётные контакты», - заметил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября 2008 года Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает 57-летие.