Генпрокуратура не нашла связи нардепов с коррупцией

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что на сегодня не установлены факты причастности народных депутатов к коррупционной деятельности, о которых заявлял в.о. главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Об этом А.МЕДВЕДЬКО сказал в интервью газете «Дело», №216 от 25 ноября.

«На данный момент нет установленных законным путем фактов причастности народных депутатов к коррупции, контрабанде и так далее»,- сказал он.

По словам Генпрокурора, идет проверка.

При этом он отметил, что возникают сложности с опросом депутатов, которые не реагируют на приглашения в Генпрокуратуру. «Поэтому проверка не завершена. В отношении Геннадия МОСКАЛЯ нами было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И материалы направлены на дополнительную проверку. Но это не говорит о том, что МОСКАЛЬ причастен к коррупции»,- сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил о наличии информации относительно противоправной деятельности двух народных депутатов, которые упоминаются в материалах дел о контрабанде.

Он дал понять, что народные депутаты, причастные к деятельности организованных преступных группировок, которые занимаются контрабандой, входят в состав парламентского Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Тогда же В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности передала в Генеральную прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.