В Европарламенте есть полная политическая поддержка и большинство для принятия "безвиза" для Украины - Яценюк

На этом акцентировал внимание лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в интервью журналистам по завершении встречи с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем в Брюсселе 30 ноября.

Он напомнил, что в течение трехдневного визита в Брюссель провел встречу с Президентом Европейского совета Дональдом Туском, с вице-президентами Европейской комиссии Марошем Шефчовичем, Валдисом Домбровскисом, руководителями крупнейших четырех групп Европейского парламента.

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Яценюк сообщил, что во время встречи Президент Европейского парламента заявил, что "в парламенте есть полная политическая поддержка и основное - большинство для принятия окончательного решения относительно введения безвизового режима для Украины.

Он напомнил, что сейчас Европейский парламент предлагает один механизм приостановки безвизового режима, а отдельные члены Совета ЕС - несколько иной: "Им сейчас надо немедленно прийти к согласию".

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Позиция Европейского парламента заключается в следующем - в том случае, если будут выявлены определенные нарушения при использовании безвизового режима, "такой безвизовый режим должен останавливаться не в отношении всей страны, а сугубо в отношении определенных категорий граждан, которые нарушили правила безвизового режима": "Позиция в Совете ЕС - другая", - пояснил он.

"Есть политическая воля, есть большинство в Европейском парламенте. Теперь только осталось согласовать юридические тонкости между Европейским парламентом и Советом ЕС. Украина ждет, когда эти тонкости наконец будут решены", - подчеркнул Яценюк.

"Мы как украинский народ свою часть работы сделали, как и Правительство, Президент и Парламент. Сейчас надо, чтобы Европейский парламент и европейские правительства поставили точку в этом вопросе", - подчеркнул лидер "Народного фронта".