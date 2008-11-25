У Ющенко говорят, что Украина Газпрому ничего не должна

НАК «Нафтогаз Украины» не имеет прямых взаимоотношений с «Газпромом», поэтому вопросы о задолженности НАК перед российской газовой компанией безосновательные, заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

В комментарии на Официальном сайте Президента Украины А.ШЛАПАК отмечает, что «вновь активизировался вопрос обеспечения Украины природным газом на следующий год. Особый резонанс вызвало заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о долгах Украины перед «Газпромом» в объеме 2,4 млрд. дол. США и поставки в будущем году для Украины природного газа по цене 400 дол. США за тыс. кубометров».

По словам А.ШЛАПАКА, необходимо отметить, что подобные заявления отдельных руководителей нашей северной соседки можно услышать каждый год в период завершения переговоров в газовой сфере на следующий период. И этот год не стал исключением. Высказывание Д.МЕДВЕДЕВА прозвучало именно тогда, когда «Нафтогаз Украины» и «Газпром» уже были готовы к подписанию конечного варианта договора о сотрудничестве в газовой сфере.

А.ШЛАПАК считает, что непрозрачность правительственных переговоров, касающихся цены за газ дает основания России для политического шантажа.

«Расставим акценты: во-первых, должен отметить, что, к сожалению, существует определенный долг коммерческой структуры НАК «Нафтогаз Украины» перед газопоставщиком «РосУкрЭнерго». Соответствующими актами между этими субъектами хозяйствования подтверждена задолженность НАК за полученный в сентябре-октябре текущего года газ на сумму 1,26 млрд. дол. США. Эту сумму компания погашает за счет средств, которые поступают на ее счета от украинских потребителей.

Других подтвержденных финансовыми документами долгов украинской компании НАК «Нафтогаз Украины» перед швейцарской компанией «РосУкрЭнерго» на это время не существует.

Во-вторых, «Нафтогаз Украины» не имеет прямых взаимоотношений с «Газпромом», поэтому вопрос о задолженности НАК перед российской газовой компанией безосновательны. Разговоры о передаче каких-то материалов в суды - лишь политический фарс».

А.ШЛАПАК убежден, что если «РосУкрЭнерго» имеет задолженность перед «Газпромом», этот вопрос должен решаться напрямую между субъектами взаимоотношений.

«Именно непрозрачность этих отношений между «Газпромом» и посредником в лице «РосУкрЭнерго», от имени которого в Украину поступает природный газ, и приводит к подобным заявлениям руководства Российской Федерации. Именно поэтому Украина уже в который раз настаивает на переходе на прямые взаимоотношения между украинской и российской газовыми компаниями».

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины отметил, что взаимоотношения «РосУкрЭнерго» и «Газпрома» не должны стать тормозом для подготовки и подписания контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

«Глава государства Виктор ЮЩЕНКО поддерживает переход на такие прямые отношения между Украиной и Россией в газовой сфере, но при этом он настаивает на том, чтобы стороны имели взаимные обязательства: Украина по надежному обеспечению транзита и хранению российского природного газа, а Россия - по балансированию объемов природного газа, который должен поступить к нам для обеспечения потребностей украинской экономики».

При этом, по словам А.ШЛАПАКА, Президент Украины подтверждает необходимость постепенного перехода к европейским ценам на природный газ и тарифам на транзит и хранение газа. Кроме того, есть еще один нюанс, на учете которого настаивает глава государства. Речь идет о необходимости определения рыночной цены на газ.

«В соответствии с общемировой практикой, нефть и отдельные продукты ее переработки используется в качестве альтернативный природному газу ресурс энергии. С августа текущего года наблюдается существенное падение мировых цен на нефть со 140 до почти 50 долларов. Снижение цен на нефть несомненно приводит к снижению стоимости природного газа. Если в начале текущего года среднеевропейская цена газа составляла больше 400 долларов, то на начало четвертого квартала она упала почти вполовину. Специалистами прогнозируется дальнейшее снижение мировых цен на природный газ, потому газ для украинских потребителей должен покупаться Украиной по значительно более низкой цене, чем заявленной руководством России», - сказал первый заместитель главы президентского Секретариата.

«Именно поэтому считаем необходимым предусмотреть в контракте на поставки газа возможность корректирования в течение года цены на природный газ в соответствии с мировыми колебаниями.

Завершение газовых переговоров является важным моментом во взаимоотношениях Украины и России и для понимания того, в каких условиях придется работать нашей стране в будущем году».