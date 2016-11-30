Украина ожидает от Беларуси и других стран СНГ поддержки ее территориальной целосности - Геращенко

Об этом заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на брифинге по итогам сегодняшних переговоров глав МИД стран "нормандского формата" в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

Она напомнила, что 15 декабря на Генеральной ассамблее ООН должна рассматриваться резолюция по правам человека в Крыму.

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«Мы хотим еще раз оперировать ко всем государствам, и в том числе к странам СНГ. Мы с уважением относимся к тем особым отношениям между странами СНГ и Российской Федерацией, и с пониманием. В тоже время, Украина ожидает от наших партнеров, от наших соседей понимания и уважения к ключевой для нас ценности - это территориальная целостность и суверенитет Украины», - подчеркнула Геращенко.

«Мы ожидаем, что наши соседи, наши добрые друзья понимают, что сегодня Украина отстаивает не только нашу территориальную целостность, суверенитет и защиту прав человека на территории оккупированного Крыма, которые там каждый день нарушаются, но в принципе, право каждого государства на самоопределение, на собственную самостоятельную внешнюю политику, на свой суверенитет», - отметила политик.

По ее словам, «и собственно говоря, поэтому мы ожидает уважения к этой позиции и поддержки».