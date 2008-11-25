Луценко выиграл суд у регионала

Печерский районный суд Киева под председательством судьи С.ВОВК удовлетворил исковое заявление министра внутренних дел, лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО к народному депутату от Партии регионов Владиславу ЛУКЬЯНОВУ и редакции газеты «Республика Крым» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, согласно решению суда, В.ЛУКЬЯНОВА обязали опровергнуть в запланированном ближайшем выпуске газеты «Республика Крым» недостоверную информацию о Ю.ЛУЦЕНКО, распространенную депутатом в интервью: «Владислав Лукьянов: Луценко - плохой милиционер, но хороший пиарщик», опубликованном 31 июля текущего года. В частности, это касается высказываний В.ЛУКЬЯНОВА: «ЛУЦЕНКО достаточно часто позволяет себе для выяснения личных отношений использовать служебное положение»; «Ситуацию с гибелью Кравченко и Кирпы министр внутренних дел не просто спровоцировал, он был причиной случившегося... Практически его руками эти люди были убиты»; о намеках о причастности Ю.ЛУЦЕНКО к исчезновению ПУКАЧА; «Министр внутренних дел - преступник...»; «Юрий Витальевич же стелился тогда по полной программе»; о том, что в результате деятельности Ю.ЛУЦЕНКО в должности министра внутренних дел «преступления не расследуются, улики скрываются».

Ответчики и их представители в суд не явились.

По мнению представителя истца ХОМЕНКО, решение Печерского райсуда столицы очередной раз доказывает, что «…раздутая в прессе определенными политическими кругами кампания по дискредитации министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО имеет сугубо заказной и клеветнический характер. Однако все эти обвинения легко опровергаются в суде».