Украинская сторона в Минске настаивала на освобождении заложников до Рождества – Геращенко

Украинская сторона на встрече в минске, 29 ноября, настаивала на освобождении заложников до Рождества. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Такое предложение, согласно сообщению Геращенко, поддержали главы МИД Франции и Германии.

"Украинская сторона настаивает, чтобы до Рождества, до нового 2017 года произошло освобождение всех заложников! Нужно немедленно разблокировать процесс освобождения заложников, это поддерживают Германия и Франция. Но увольнение, дата освобождения полностью зависит от РФ, представитель которой снова не дает конкретные ответы и не готов к решениям в ключевом гуманитарном вопросе", - написала она.

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При этом она подчеркнула, что Украина предложила дать поручение гуманитарной группе трехсторонней контактной группы до нового 2017 года найти компромисс в этом вопросе.

"Украина обратилась к нормандскому формату с предложением дать поручение гуманитарной группе до этого Рождества, до нового 2017 года найти компромисс, принять на ближайшем заседании решение по дате и освободить заложников. Мы предоставили несколько конкретных предложений относительно увольнения", - заявила она.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске проходила встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На ней обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.