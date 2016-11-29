Кучма озвучил зависящий от Януковича сценарий, по которому "и Крым был бы наш, и на Донбассе такого бы не было"

По его мнению, протестующие разошлись бы с улиц Киева, если бы правительство Николая Азарова было отправлено в отставку, передает 112 Украина.

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"У Януковича была стопроцентная возможность решить эту проблему и самому не бежать. Мы втроем - я, Кравчук и Ющенко - неоднократно с ним встречались, предлагали ему отправить правительство в отставку, и они уйдут с Майдана. Он сказал, что "я своих не сдаю". (Если бы) по такому сценарию пошло развитие событий в Украине, то и Крым был бы наш, и на Донбассе такого бы не было", - заявил Кучма.

Напомним, что Николай Азаров ушел в отставку с должности премьер-министра Украины в январе 2014 года.

Ранее во время видеодопроса Янукович заявил, что "Беркут" превысил полномочия при разгоне активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года.