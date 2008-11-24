Криль ставит Януковичу в пример израильскую партию «Ликуд»

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ критикует Партию регионов за игнорирование мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Мне не понятно поведение руководства Партии регионов и лично Виктора ЯНУКОВИЧА, которые решили не «заметить», что в стране проходит чествование памяти жертв Голодомора», - сказал И.КРИЛЬ.

«Я не могу себе представить, чтобы израильская оппозиционная партия «Ликуд» отказалась от чествования памяти жертв геноцида против еврейского народа, устроенного фашистами во время Второй Мировой войны», - заметил он.

По словам политика, в начале 30-х годов на нашей земле жили люди, которые ничем не отличались от любого из нас. «Они, так же, как и мы, хотели жить, рожать детей, быть счастливыми. Но им не дали. У них отняли жизнь, вынудив пройти нечеловеческие страдания», - отметил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что мы не должны вести дискуссии внутри страны вокруг того, был геноцид, или нет. «Мы должны признать, что погибали люди. Погибали как украинцы, так и россияне. Погибали люди других национальностей. Но большинство из них было украинцами. Это уже признали 14 держав мира», - подчеркнул политик.

«Мы сегодня в этом ужасающем преступлении не обвиняем конкретную нацию или конкретную страну. Ответственность за зверства против нашего народа несет сталинский режим и его прислужники. А среди них были и украинцы, и россияне, и представители других национальностей», - заявил председатель “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ считает, что тема Голодомора нужна каждому, чтобы мы «помнили, и никогда больше в нашей истории не допустили голода на земле, которая является самой плодородной землей в мире». Он призвал всех политиков не подыгрывать заграничным политиканам, а почтить память погибших, и не допустить повторения такой трагедии на нашей земле.