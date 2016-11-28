Допрос Януковича и Шуляка по делу Майдана будет длиться более трех часов

Данное решение принял Святошинский районный суд Киева.

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Кроме того, в заседании запланирован перерыв.

"Определить следующие разумные сроки для выполнения процессуального действия - допроса свидетелей Януковича и Шуляка - путем проведения в порядке, предусмотренном ст. 567 УПК Украины, видеоконференции, а именно: один час на прямой допрос стороны защиты, один час - на перекрестный допрос стороны обвинения, после технического перерыва в 30 минут - 30 минут на вопросы от потерпевших и их представителей, после чего по 30 минут для каждой стороны на дополнительные уточняющие вопросы, которые могут возникнуть по ходу допроса. Такой порядок суд установил", - сказал председательствующий судья.

Вскоре после начала в заседании Святошинского райсуда Киева, на котором должны допросить в режиме видеосвязи экс-президента Украины Виктора Януковича, был объявлен перерыв на 15 минут.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года Святошинский районный суд города Киева предпринимает вторую попытку провести Skype-допрос беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.