От визитов Януковича в Москву становится только хуже – Криль

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что визиты лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию лишь ухудшают украинско-российские отношения.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Визиты Виктора ЯНУКОВИЧА за границу лишь ухудшают украино-российские отношения», - сказал И.КРИЛЬ, комментируя недавний визит лидера Партии регионов в Россию.

«Во время предыдущего визита В.ЯНУКОВИЧА в Москву Госдума приняла решение о необходимости разорвать Большой Договор с Украиной, – напомнил народный депутат. – Во время его последнего визита российские правительства заявили, что цена на газ для Украины повысится до 400 долларов. Учитывая такую динамику, лидеру оппозиции следует хорошо поразмышлять, стоит ли ехать в Россию в следующий раз».

И.КРИЛЬ отметил, что политик, независимо от своего “политического цвета”, должен иметь национальное достоинство. «Когда в твоем присутствии унижают твое государство или память твоего народа, ты не должен молчать», – считает лидер “Единого центра”. «К сожалению, эта «болезнь беспозвоночности» присуща многим украинским политикам», – отметил народный депутат.

«Хочу напомнить, что Юлия ТИМОШЕНКО во время визита в Россию также смолчала, когда пренебрежительно высказывались в адрес высшего руководства нашего государства», - сказал И.КРИЛЬ.