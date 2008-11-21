СНБО дал задание Тимошенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров подать на рассмотрение парламента ряд законодательных актов в сфере интеллектуальной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по результатам заседания СНБО первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ сообщил, что Совбез поручил правительству за полгода подготовить и подать на рассмотрение парламента шесть новых законов и внести около 20-ти изменений в действующие законы об интеллектуальной собственности.

При этом С.ГАВРИШ отметил, что целью данных законопроектов должно стать расширение инновационной интеллектуальной высокотехнологической базы развития украинской экономики.

Кроме того, СНБО обязало правительство в шестимесячный срок утвердить Государственную программу формирования "национальной инновационной системы Украины", а также принять две концепции - регулирования прав собственности на научно-технологическую продукцию, полученную в ходе выполнения государственного оборонного заказа, и формирования рынка объектов авторских и смежных прав с учетом международной практики, а также в соответствии с условиями членства Украины во Всемирной торговой организации.

«Мы сегодня предложили правительству более трех десятков стратегических, ключевых заданий, которые позволят изменить политику формирование рыночных инструментов и обеспечить переход украинской экономики и промышленности из сырьевой функции на высокотехнологический уровень», - отметил он.

Кроме того, С.ГАВРИШ сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины признал недостаточной работу правительства в сфере защиты интеллектуальной собственности и усиления ее роли в украинской экономике.

По словам С.ГАВРИША, на сегодня в стране не сформирована государственная политика использования патентной системы. Также он отметил, что в работе правительства отсутствуют приоритеты научного и наукоемкого технического развития, в том числе среднесрочные приоритеты инновационной деятельности. В результате Украина не использует свой потенциал в данной сфере.

«В целом политика правительства была сориентирована не столько на то, чтобы финансировать с бюджета интеллектуальную, научно емкую инновационную программу, и предлагать для промышленности высокотехнологические предложения, а была направлена на обслуживание социального сектора», - отметил он.

На сегодняшний день Украина может предложить интеллектуальной продукции на сумму около 15 млрд. грн., тогда как потенциал составляет около 200 млрд. грн.