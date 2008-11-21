Ющенко осматривает новый мемориал памяти жертв Голодомора

Президента сопровождает автор

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакамливается с новым мемориальным комплексом памяти жертв Голодомора. Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО сопровождает вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК и автор мемориального комплекса Анатолий ГАЙДАМАКА. Предусматривается, что высокопоставленные должностные лица, а также журналисты ознакомятся с составными частями мемориала (свеча Памяти, зал Памяти, Черные доски Украины).

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