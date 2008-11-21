Банкиры говорили с Ющенко, как без проблем продавать отобранные залоги

Руководители крупнейших коммерческих банков, представители Национального банка и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудили вопрос упрощения процедуры реализации залогового имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли на заседании возможность досудебной реализации залогового имущества, он сказал: «В первую очередь речь идет об упрощенной процедуре реализации. В одном случае речь идет об автомобилях, в другом – об ипотеке».

Народный депутат, член Совета Национального банка Украины Василий ГОРБАЛЬ подтвердил журналистам, что на совещании, в котором также принимали участие представители Минюста, МВД и Таможенной службы, шла речь о действиях, направленных на минимизацию негативных последствий неплатежей по кредитам для банковской системы. По его словам, проект решения, возможно, будет готов уже на следующей неделе.

«В период, когда мы законодательно не можем все вещи урегулировать, определенные вещи будут регулироваться решением Совета национальной безопасности и обороны», – сказал В.ГОРБАЛЬ.